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20 січня 2021, Київ 12:21
Новини | Міжнародні

Аварія пасажирського автобуса в Пакистані: 8 людей загинули, 22 – постраждали

Погана інфраструктура, технічний стан транспорту і неналежні заходи техніки безпеки є причиною численних нещасних випадків у Пакистані (фото ілюстративне)

Щонайменше восьмеро людей загинули і ще 22 постраждали в дорожньо-транспортній пригоді в південно-західній провінції Пакистану Белуджистан 20 січня.

За даними влади, аварія сталася, коли пасажирський автобус їхав із Панджгура в Карачі і врізався в контрольно-пропускний пункт – загинули, в тому числі, і два співробітники КПП.

Згідно з офіційною статистикою, погана інфраструктура, технічний стан транспорту і неналежні заходи техніки безпеки є причиною численних нещасних випадків у Пакистані і тисяч смертей щороку.

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