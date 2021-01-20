Аварія пасажирського автобуса в Пакистані: 8 людей загинули, 22 – постраждали

Щонайменше восьмеро людей загинули і ще 22 постраждали в дорожньо-транспортній пригоді в південно-західній провінції Пакистану Белуджистан 20 січня.

За даними влади, аварія сталася, коли пасажирський автобус їхав із Панджгура в Карачі і врізався в контрольно-пропускний пункт – загинули, в тому числі, і два співробітники КПП.

Згідно з офіційною статистикою, погана інфраструктура, технічний стан транспорту і неналежні заходи техніки безпеки є причиною численних нещасних випадків у Пакистані і тисяч смертей щороку.