У Пакистані суд вирішив звільнити з-під арешту експрезидента

Суд у Пакистані 11 грудня ухвалив рішення про звільнення колишнього президента Асіфа Алі Зардарі під заставу за медичними показаннями, щоб він міг звернутися в будь-яку лікарню на свій розсуд.

Зардарі, чоловік убитої в країні колишньої прем’єрки Беназір Бхутто, був заарештований в червні у справі про відмивання грошей на кілька мільйонів доларів.

Очікується, що звільнять упродовж сьогоднішнього дня.

Незабаром після рішення суду син Зардарі Білавал Бхутто Зардарі, який очолює ключову опозиційну Народну партію Пакистану, заявив журналістам, що, як тільки його батько одужає, то почне кампанію з повалення уряду прем’єр-міністра Імрана Хана.

Зардарі, депутат нижньої палати парламенту, звинувачується у наявності десятків фіктивних банківських рахунків. Він це заперечує і каже, що його переслідує уряд Хана. Останній прийшов до влади, обіцяючи боротися з корупцією на всіх фронтах.

Зардарі був президентом у 2008-2013 роцках, після того як колишній військовий диктатор Пакистану Первез Мушарраф був змушений піти у відставку.