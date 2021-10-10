У Пакистані помер засновник ядерної програми Абдул Кадир Хан

В Ісламабаді 10 жовтня помер пакистанський фізик-ядерник Абдул Кадир Хан, йому було 85 років.

Хан народився в 1936 році в Бхопалі (штат Мадх’я-Прадеш, Індія). Після розділу Індії в 1947 році родина переїхала до Пакистану. Навчався в Карачі за фахом фізика і математика. Потім закінчив університет у Карачі, отримав диплом з металознавства. У 1961 році Хан поїхав до ФРН для вивчення металургії в технічному університеті і в 1967 році отримав диплом інженера-металурга. У 1972 році став доктором наук, дисертацію написав німецькою мовою, якою володів вільно.

Після захисту дисертації отримав роботу у фізичній лабораторії в Амстердамі, пов’язаній із компанією URENCO (одна з найбільших у світі компаній зі збагачення урану).

Після випробування Індією ядерної зброї в 1974 році Абдул Кадир Хан, який обіймав високу посаду в URENCO, вирішив повернутися до Пакистану з викраденими ядерними секретами. 28 травня 1998 року Пакистан випробував першу ядерну бомбу на основі збагаченого урану.

У 2004 році Хан визнав себе винним у продажу ядерних матеріалів і обладнання на чорному ринку і був посаджений під домашній арешт, а через кілька років звільнений. Однак, спецслужби Пакистану суворо захищали його від спілкування зі слідчими з інших країн.