Військовий літак впав у житловому районі в Пакистані: 18 людей загинули

Щонайменше 18 людей загинули у Пакистані, коли військовий літак впав у житловому районі поблизу гарнізонного міста Равалпінді, повідомляє влада.

Військові повідомили, що внаслідок катастрофи, яка сталася 30 липня, загинули п’ятеро членів екіпажу, зокрема двоє пілотів.

Представник служби порятунку Фарук Бутт заявив, що серед загиблих також – 13 цивільних жителів, зокрема діти. Ще 12 інших людей були поранені на землі, дехто з них перебуває в критичному стані.

Літак здійснював навчальний політ, коли розбився в селі Мора Калу після світанку. Це призвело до пожежі, яка охопила щонайменше три будинки.

Деталей про причину трагедії і про те, що це за літак, наразі немає.

У Равалпінді, що лежить неподалік від столиці Пакистану Ісламабаду, розташована штаб-квартира пакистанських військових.