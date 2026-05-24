У Пакистані смертник підірвав поїзд, загинули понад 20 людей



У Пакистані в провінції Белуджистан підірвано поїзд який перевозив співробітників пакистанських сил безпеки та їхні сім'ї. Загинули щонайменше 24 людини, ще близько 70 отримали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої влади.

Відповідальність за вибух взяло на себе сепаратистське угрупування «Армія визволення Белуджистану». Як повідомляє AP, смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль поряд із залізничними коліями, коли поїзд проїжджав через місто Кветта.

Згідно з відеозаписами, опублікованими в інтернеті, два вагони поїзда перекинулися і спалахнули. Також постраждали автомобілі, що стояли поряд.

Кореспондент Аl jazeera повідомив, що кілька будинків та будівель, розташованих поряд із залізничною лінією, отримали серйозні пошкодження.

У державних лікарнях Кветти було оголошено надзвичайний стан.

Прем’єр-міністр Шахбаз Шаріф рішуче засудив напад, назвавши його «боягузливим актом тероризму», і висловив співчуття сім'ям жертв.

Белуджистан, що межує з Афганістаном та Іраном, є найбільшою, але при цьому найбіднішою провінцією Пакистану. «Армією визволення Белуджистану» веде боротьбу за незалежність регіону. Угруповання визнане терористичним у низці країн, включаючи США, Великобританію та держави ЄС.