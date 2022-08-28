У Пакистані через повінь загинули понад 1000 людей

Понад 1000 людей загинули в результаті мусонної повені в Пакистані з червня, повідомили чиновники 28 серпня.



Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих (NDMA) повідомило, що за останні 24 години загинуло 119 людей, в результаті чого кількість загиблих досягла 1033 людей.



За даними влади, цьогорічна мусонна повінь вплинула на понад 33 мільйони людей – кожного сьомого пакистанця – зруйнувавши або серйозно пошкодивши майже мільйон будинків.



Управління заявило, що понад 800 тисяч гектарів сільськогосподарських культур було знищено, зруйновано 3451 кілометр доріг і розмито 149 мостів.

Щорічний мусон необхідний для зрошення сільськогосподарських культур та поповнення озер та дамб на Індійському субконтиненті, але щороку він також приносить хвилю руйнування.