Землетрус у Пакистані: щонайменше 19 людей загинули, сотні поранені

Щонайменше 19 людей загинули і понад 300 поранені в результаті землетрусу магнітудою 5,8, який стався в східній частині Пакистану, заявили представники тамтешньої влади.

За повідомленнями, підземні поштовхи відчувалися в столиці країни Ісламабаді і декількох інших містах, а також доходили до столиці Індії Нью-Делі.

За даними Геологічної служби США , епіцентр землетрусу зафіксували неподалік від міста Мірпур в контрольованій Пакистаном зоні спірного регіону Кашміру. Землетрус також відчувався в провінціях Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва.

У Пакистані триває пошуково-рятувальна операція з участю військових.

Землетруси не є рідкісним для Південної Азії явищем. У жовтні 2015 року в результаті землетрусу загинули понад 400 людей і декілька тисяч залишилися без домівок в Пакистані, Афганістані та Індії.