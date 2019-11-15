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15 листопада 2019, Київ 09:35
Новини | Міжнародні

Пустельним регіоном Пакистану вночі пронеслася потужна злива – близько 30 людей загинули

Десятки людей, зокрема жінки і діти, госпіталізовані через удари блискавки (фото ілюстративне)

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Влада Пакистану повідомила, що щонайменше 27 людей загинули в результаті сильних дощів минулої ночі в різних місцевостях в пустельному регіоні на півдні Пакистану.

Влада оголосила надзвичайний стан, рятувальники працюють в пустелі Тар в провінції Сінд.

Повідомляється, що десятки людей, зокрема жінки і діти, госпіталізовані через удари блискавки і травмування.

Очікується, що кількість загиблих може зрости, поли рятувальники дістануться віддалених сіл. Пакистанська газета Dawn написала, що сотні тварин також загинули в результаті ударів блискавки і спричинених цим пожеж.

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