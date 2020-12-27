У Пакистані впав гелікоптер, який евакуйовував тіла загиблих унаслідок лавини. Загинули чотири людини

Унаслідок падіння військового гелікоптера загинули чотири людини. Апарат впав 27 грудня біля кордону з Китаєм.

Гелікоптер евакуйовував тіла солдатів, які загинули внаслідок лавини. Армія повідомила, що падіння сталося в регіоні Гілгіт-Балтистан «з технічих причин».

У Пакистані цього року сталося кілька аварій військових повітряних суден. У лютому під час тренувальної місії впав винищувач Mirage. У березні біля Ісламабада під час репетиції військового параду розбився винищувач F-16. Тоді загинув пілот.

У квітні ще два пілоти загинули, коли військовий літак впав у провінції Пенджаб.