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27 грудня 2020, Київ 12:22
Новини | Міжнародні

У Пакистані впав гелікоптер, який евакуйовував тіла загиблих унаслідок лавини. Загинули чотири людини

У Пакистані цього року сталося кілька аварій військових повітряних суден

Унаслідок падіння військового гелікоптера загинули чотири людини. Апарат впав 27 грудня біля кордону з Китаєм.

Гелікоптер евакуйовував тіла солдатів, які загинули внаслідок лавини. Армія повідомила, що падіння сталося в регіоні Гілгіт-Балтистан «з технічих причин».

У Пакистані цього року сталося кілька аварій військових повітряних суден. У лютому під час тренувальної місії впав винищувач Mirage. У березні біля Ісламабада під час репетиції військового параду розбився винищувач F-16. Тоді загинув пілот.

У квітні ще два пілоти загинули, коли військовий літак впав у провінції Пенджаб.

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