Нацбанк відкрив онлайн-продаж пам’ятних монет

Національний банк України відкрив онлайн-продаж пам’ятних монет. З 4 січня почав працювати інтернет-магазин НБУ.

«Тут ви знайдете пам’ятні монети України та сувенірну продукцію банкнотно-монетного двору Національного банку. Продаж здійснюється за роздрібною ціною НБУ, а сплатити замовлення можна карткою НПС «ПРОСТІР», Visa чи MasterCard», – розповіли в Нацбанку.

Доставка можлива по всій Україні «Новою поштою» чи «Укрпоштою». Пункт самовивезення розташований у приміщенні Національного банку за адресою: Київ, Контрактова площа, 2-А.