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14 Жовтень 2018, Київ 14:59
Новини | Події

Поліція прокоментувала інцидент біля пам’ятника Ватутіну в Києві

Націоналісти намагалися знести пам'ятник Ватутіну у Києві – відео
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Націоналісти намагалися знести пам'ятник Ватутіну у Києві – відео

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Націоналісти намагалися знести пам'ятник Ватутіну у Києві – відео

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Поліція завадила праворадикальним організаціям пошкодити пам’ятник радянському генералові Миколі Ватутіну в Маріїнському парку в центрі Києва, повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

«Я б не сказав, що це були сутички. Поліція в першу чергу розраховувала на діалог. Ми зустрічалися з організаторами цієї акції, враховуючи, що навіть заявка була подана. Там було відмічена ціль акції – завдання максимальної шкоди пам’ятникам. Коли активісти намагалися вчинити активні дії, поліція відтіснила, споряддя ми вилучили, ми його повернемо, воно не заборонене», – сказав Крищенко, уточнивши, що мова йде про драбину.

Він зазначив, що вважає пам’ятник Ватутіну символом тоталітарної епохи, «але є законодавчий акт, що це братська могила», а тому пам’ятник зносити не можна.

Крищенко додав, що просив київську владу вирішити проблему з пам’ятником: «або перенести, або в інший спосіб».

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