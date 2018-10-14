Поліція прокоментувала інцидент біля пам’ятника Ватутіну в Києві

Поліція завадила праворадикальним організаціям пошкодити пам’ятник радянському генералові Миколі Ватутіну в Маріїнському парку в центрі Києва, повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

«Я б не сказав, що це були сутички. Поліція в першу чергу розраховувала на діалог. Ми зустрічалися з організаторами цієї акції, враховуючи, що навіть заявка була подана. Там було відмічена ціль акції – завдання максимальної шкоди пам’ятникам. Коли активісти намагалися вчинити активні дії, поліція відтіснила, споряддя ми вилучили, ми його повернемо, воно не заборонене», – сказав Крищенко, уточнивши, що мова йде про драбину.

Він зазначив, що вважає пам’ятник Ватутіну символом тоталітарної епохи, «але є законодавчий акт, що це братська могила», а тому пам’ятник зносити не можна.

Крищенко додав, що просив київську владу вирішити проблему з пам’ятником: «або перенести, або в інший спосіб».