Папа Франциск попередив про небезпеку ідеології розбрату

Папа Римський Франциск на завершення свого триденного візиту до Румунії попередив про небезпеку будь-яких нових ідеологічних спроб сіяти страх та поділ в суспільстві. Про це понтифік сказав 2 червня на церемонії беатифікації семи румунських греко-католицьких єпископів, які загинули у в’язниці під час комуністичного панування в Румунії.

Ці єпископи «терпіли страждання і віддали своє життя, щоб протистояти неліберальній ідеологічній системі, яка пригнічувала основні права людини», наголосив папа Франциск перед десятками тисяч вірян, які відвідали месу в місті Блаж.

В останній день у Румунії папа також зустрівся з представниками ромскьої меншини і попросив від імені католицької церкви прощення за неналежне поводження з членами цієї етнічної спільноти впродовж століть.

Однією з цілей візиту папи Римського до Румунії була спроба подолати обопільні образи, які виникли під час історичного розколу між римо-католицькою церквою та православними християнськими конфесіями. Румунія є переважно православною, але приблизно 4% населення 20-мільйоннної країни визнають себе католиками.