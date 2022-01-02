У Кейптауні спалахнула пожежа в будівлі парламенту ПАР

У будівлі парламенту ПАР у Кейптауні 2 січня сталася пожежа.

Пожежникам знадобилося кілька годин, щоб локалізувати полум’я, яке супроводжувалося клубами диму, видимими на кілометри навколо.

Міністр громадських робіт й інфраструктури Патрісія Де Лілль повідомила, що пожежа пошкодила залу Національних зборів.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

За попередніми даними, пожежа виникла в офісі, але причина займання залишається невідомою.

Будівля парламенту в Кейптауні складається із трьох секцій. Найстаріша частина була побудована у 1884 році, дві інші – у 20-х та 80-х роках минулого століття.