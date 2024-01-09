Вірменія: у Єревані презентували пам’ятник кінорежисеру Сергію Параджанову

У столиці Вірменії Єревані презентували пам’ятник кінорежисеру і сценаристу Сергію Параджанову з нагоди 100-річчя від його дня народження.



Вірменські митці та урядовці взяли участь в урочистій презентації пам’ятника, який буде встановлено в Єревані.



Юрій Мечитов – тбіліський друг Параджанова і фотограф, який зробив чимало фотографій Параджанова, в тому числі знаменитий знімок, на якому режисер «летить» вулицею – каже, що йому сподобалася ідея пам’ятника.

«Сергій стоїть на одній нозі – мені подобається. Не можна робити однакові пам’ятники. Сергій любив кожен день свого життя, дуже любив життя, все красиве і прекрасне. Такі люди зараз не народжуються. Він розумів свою геніальність», – розповів Мечитов.

Сьогодні, 9 січня, голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович повідомив, що Нацкомісія з реабілітації за поданням УІНП у грудні минулого року реабілітувала Сергія Параджанова.



«Маємо дійсно історичну новину – Сергія Параджанова реабілітовано! Пів століття пройшло з часу судилища над ним, але тепер і в юридичному плані справедливість торжествує. На своєму останньому засіданні в грудні 2023 року Нацкомісія реабілітувала видатного кінорежисера вірменина, який народився у Тбілісі та сидів у російській в’язниці за український націоналізм», – написав він у фейсбуці.

9 січня виповнюється 100 років від дня народження кінорежисера Сергія Параджанова – вірменина, який народився в Тбілісі, але зняв один із головних фільмів українського кінематографа, «Тіні забутих предків».

За ініціативою України, Вірменії та Грузії ювілей митця (1924-1990) увійшов до календаря визначних дат ЮНЕСКО, також Верховна Рада України вирішила, що вшанує дату на державному рівні.

Випущена в 1965 році картина «Тіні забутих предків» отримала понад 100 призів, зокрема Гран-прі кінофестивалю в Салоніках, премію за режисуру та приз критиків кінофестивалю в Мар-дель-Платі, Кубок на Фестивалі фестивалів у Римі тощо.