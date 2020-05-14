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14 травня 2020, Київ 22:26
Новини | Міжнародні

ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус

Azerbaijan, Quarantine in Baku due to coronavirus epidemic, April 2020

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) застерегла Азербайджан від використання епідемії коронавірусу для боротьби з опозицією.

Спостерігачі ПАРЄ повідомили, що понад 15 азербайджанських активістів та журналістів були заарештовані на терміни до 30 днів за порушення карантинних обмежень і непокору поліції. ПАРЄ побоюється, що життя політичних опонентів Баку в ув’язненні може опинитися в небезпеці через загрозу зараження інфекцією.

Асамблея закликала владу Азербайджану дотримуватися свободу вираження думок і не зловживати заходами з боротьби з пандемією COVID-19 для тиску на політичних опонентів.

У рейтингу свободи слова організації «Репортери без кордонів» за 2020 рік Азербайджан знаходиться на 168 місці з 180. Роком раніше країна займала 166 рядок рейтингу.

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