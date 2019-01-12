У Парижі стався потужний вибух у булочній, є поранені

У центральному районі Парижа вранці 12 січня стався потужний вибух в одній із булочних – у деяких сусідніх будівлях повилітали шибки.

Поліція повідомляє про кількох постраждалих. Французький телеканал BFM повідомив, що 12 осіб перебувають у важкому стані.

Очевидці розповідали, що бачили, як рятувальники несли на носилках до машини швидкої допомоги одну людину, ще кілька людей отримали забої або легкі поранення, їм надавали допомогу на місці. ЗМІ повідомляють, що постраждало загалом не менше ніж 20 осіб.

Інцидент стався в пекарні Hubert Boulangerie Pâtisserie, яка розташована на розі Rue de Trévise і Rue Sainte-Cécile в 9-му арондісмані Парижа.

За попередньою версією, причиною вибуху був витік газу.

Зараз на місці працюють приблизно 200 пожежників і 100 поліцейських.

Очевидці повідомляють, що в булочній почалася пожежа, були пошкоджені також кілька автомобілів, припаркованих поруч із будівлею.

Жителів прилеглих будинків евакуювали.