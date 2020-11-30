В Україні створили національний природний парк «Королівські Бескиди» – указ

В Україні створили національний природний парк «Королівські Бескиди». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Національний природний парк «Королівські Бескиди» створюється у Львівській області. До його території мають включити майже 9 тисяч гектарів комунальних земель, що перебувають у підпорядкуванні «Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс», а саме: 8691 гектар, що вилучається та надається національному природному парку в постійне користування, та 306 гектарів у межах Дністрянського лісництва, що включаються до його території без вилучення у землекористувача.

Кабінет міністрів України впродовж шести місяців має затвердити положення про національний природний парк «Королівські Бескиди». Також уряд повинен передбачати у проєкті закону про державний бюджет України на 2021-й і наступні роки кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Королівські Бескиди».

Крім того, Зеленський підписав указ, якими оголосив парк «Кручі» в Донецькій області ландшафтним заказником, «Долину ірисів» на Львівщині – ботанічним заказником, а «Адамівку» Львівської області – парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва.