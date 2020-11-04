Рада просить уряд посприяти, щоб дендропарк «Софіївка» включили до списку ЮНЕСКО

Верховна Рада просить уряд посприяти, щоб дендропарк «Софіївка» в Умані Черкаської області включили до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Звернення до Кабінету міністрів України підтримали 277 народних депутатів.

Згідно з текстом постанови, уряд та Національна академія наук упродовж трьох місяців мають забезпечити належну підготовку та фінансування розробки науково-проєктної документації щодо номінування парку «Софіївка» для внесення його до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Парк мають розширити за рахунок передачі йому в постійне користування земельної ділянки площею 5 га, яка розташована в адміністративних межах Родниківської сільської ради Уманського району Черкаської області з метою будівництва нової вхідної зони.

Уряду рекомендують передбачити в проєктах державного бюджету на 2021 рік та наступні роки видатки в обсязі 30 мільйонів гривень на реконструкцію та будівництво об’єктів. На щорічне утримання території дендропарку рекомендують виділити щонайменше 25 мільйонів гривень.

Дендрологічний парк «Софіївка» – один із найбільших в Україні (майже 180 гектарів). Він створений у 1796 році польським меценатом Станіславом Потоцьким для його третьої дружини – Софії. «Софіївка» –зразок пейзажного паркового мистецтва, що складається із композиції води, землі, каменів, рослин, архітектурних споруд і скульптур.