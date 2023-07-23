Із 24 липня паркування у Києві знову стане платним – КМДА

Із понеділка, 24 липня, відновлюється оплата за паркування у столиці через мобільний застосунок «Київ цифровий», попереджає пресслужба Київміськадміністрації.

«Оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні – паркування залишається безкоштовним», – йдеться в повідомленні.

Водіїв попереджають, що сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів.

З початку квітня паркування на муніципальних парковках у Києві було безкоштовним, бо вирішувалися юридичні питання, пов’язані з оновленням договорів.