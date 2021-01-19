Для десяти національних парків України створили віртуальні туристичні маршрути – Міндовкілля

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що в рамках спільного проєкту з компанією Google Україна створили віртуальні туристичні маршрути та панорами ще для 10 національних природних парків України.

«Відтепер кожен у будь-який час може здійснити надзвичайну віртуальну мандрівку екологічними стежками, річковими маршрутами, відвідати Скелі Довбуша чи Мертве озеро, Джерело Бук чи Маєток Святого Миколая…Віртуальні подорожі, особливо під час карантину, дозволяють відволіктися від буденності та насолодитися краєвидами України», – повідомили у міністерстві.

Повідомляється, що серед запропонованих в перегляді онлайн є національні природні парки «Вижницький», «Ужанський», «Гуцульщина», «Сколівські бескиди», «Зачарований край», «Черемоський», «Верховинський», «Карпатський», «Дермансько-Острозький» та «Кременецькі гори». Подивитися на парки у віруальному режимі можна тут.

«Оцифровані національні парки – це не лише нові можливості для розвитку природоохоронної сфери. Передусім, це популяризація захоплюючих українських краєвидів далеко за її межами. Це ще один спосіб продемонструвати, що Україна дивовижна і нею варто подорожувати», – заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Торік у рамках такого ж проєкту в Україні було оцифровано перші шість заповідних об’єктів.