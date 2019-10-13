У Польщі відбуваються парламентські вибори, серед кандидатів – українка

У Польщі 13 жовтня відбуваються парламентські вибори, на яких, як очікують, переможе владна партія Ярослава Качинського.

Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, під час парламентських виборів у Польщі очікують рекордної явки.

За даними опитувань громадської думки, голосувати збирається 58 відсотків виборців.

За даними соціологів, у польських виборчих перегонах лідирує теперішня партія влади – «Право і справедливість» (ПіС). Якщо результати опитувань громадської думки підтвердяться, то ПіС візьме майже 42 відсотки голосів виборців.

На другому місці, з результатом 22 відсотки голосів, може опинитися правоцентристська «Громадянська коаліція».

До польського парламенту, після п’ятирічної перерви, збираються повернутися й ліві партії. Політиків лівих поглядів, які об’єдналися в коаліцію «Ліві», підтримує понад 13 відсотків опитаних виборців.

Попри критику з боку міжнародних правозахисних організацій, владна партія ПіС користується стабільно високою підтримкою поляків.

Цій політичній силі, яка зосередила в своїх руках усю повноту влади, закидають згортання свободи слова і незалежності судів.

Утім, для виборців цієї партії найважливішим аргументом на її користь є низка соціальних програм, впроваджених владою протягом останніх років.

Наймасштабніша з них – це так звана 500+, тобто щомісячна грошова допомога сім’ям у яких є неповнолітні діти. На кожну дитину батьки отримують 500 злотих допомоги, тобто понад 100 євро.

За даними Інституту ринкових та соціальних досліджень (IBRiS), виборці «Права і справедливості» голосуватимуть за цю партію передусім з огляду на її дотеперішні соціальні програми. Натомість третина поляків, яка підтримує опозиційну «Громадянську коаліцію», готова голосувати за неї за принципом «аби не ПіС».

Несподіванкою цьогорічних виборчих перегонів стала участь у них представниці численної української трудової міграції.

Мирослава Керик, відома у Польщі українська громадська діячка, є кандидатом до Сейму у Варшавському виборчому окрузі від опозиційної політичної сили «Громадянська коаліція».

Своє рішення поборотися за депутатський мандат вона пояснює тим, що сотні тисяч нових громадян Польщі потребують виразника своїх інтересів у законодавчому органі країни.