Партія «Зелених» оголосила про участь у парламентських виборах

Партія «Зелених» України оголосила, що буде брати участь у позачергових парламентських виборах, що наразі призначені на 21 липня.

Як заявив лідер партії Віталій Кононов, таке рішення ухвалив з’їзд партії.

«Більшість громадян віддали перевагу кардинальним змінам у суспільстві, і ми поділяємо думку про необхідність деолігархізації країни і справедливий розподіл матеріальних благ. Партія «Зелених» України йде на парламентські вибори, щоб захистити майбутнє українців. Ми живемо не в світі, залишеному нам батьками, а в світі, позиченому у наших дітей та онуків», – заявив Кононов, повідомляючи про рішення партії під час громадського форуму «Зелена хвиля», що відбувся в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка в Києві.

За повідомленням партії, під час цього форуму «зелені» «дискутували про майбутнє в демократичній, соціально-захищеній Україні».

Під час кампанії до недавніх президентських виборів на сайті Партії «Зелених» напередодні повторного голосування, 13 квітня, з’явилася заява «Зелені проти Зеленського» з критичною оцінкою кандидата Володимира Зеленського, який врешті таки був обраний. За повідомленнями, цю заяву затвердила політична рада Партії «Зелених». У кеші пошукової системи «Ґуґл» цей текст збережений станом на 29 травня; станом на 1 червня він уже видалений із партійного сайту.

У керівництві партії також заявляли, що значно важливішими від президентських виборів є вибори до парламенту.

На сайті партії нині також відсутня її програма. Веб-архіви знаходять її станом на травень 2014 року; тоді партія виступала, зокрема, «за розвиток України як правової унітарної позаблокової держави, господарська система якої базується на засадах екологічної збалансованості та соціально орієнтованих ринкових відносин», «за збереження нейтрального статусу України, проти приєднання до будь-яких військових блоків». «Виступаючи з позицій активного нейтралітету, Україна здатна належним чином захищати національні інтереси та відігравати роль реального фактору стабільності у Європі та світі», – мовилося тоді, серед іншого, у програмі партії.

Як мовиться на сайті партії, «Зелені» виступають: «за всебічний захист екологічних прав людини; за реальну рівність можливостей для чоловіків і жінок, за належне убезпечення прав дітей і ще не народжених; проти застосування сили у міжнародних відносинах, проти силових методів розв’язання регіональних конфліктів, проти порушень усталених норм міжнародного права; за збереження нейтрального статусу України, проти приєднання до будь-яких військових блоків; за створення європейської системи колективної безпеки, базованої на несилових чинниках; за беззастережне дотримання положень Конституції про неможливість постійного розміщення іноземних військ на території України».

Партія «Зелених» України була створена 1990 року, зареєстрована 1991-го. У парламентських виборах 1994 року, що відбувалися за мажоритарною системою, до Верховної Ради не пройшов жоден її кандидат. На виборах 1998-го партія здобула 5,43 відсотка голосів за партійними списками і пройшла до парламенту, але в мажоритарній частині знову не переміг жоден її представник – і це був єдиний виборчий успіх партії. Тоді її звинувачували в тому, що у виборчому списку партії, що виступає за соціальну рівність і екологію, було багато представників великого бізнесу.

На парламентських виборах 2002 року Партія «Зелених» отримала 1,3 відсотка голосів, 2006-го – 0,54 відсотка, 2007-го – 0,4 відсотка, 2012-го – 0,35 відсотка і 2014-го 0,24 відсотка; також на жодних виборах, де було мажоритарне голосування, теж не був обраний жоден її кандидат.

У президентських виборах 1999 року брав участь нинішній лідер партії Віталій Кононов, який очолював її і в той час – він набрав 0,29 відсотка голосів. На виборах 2004 року він подав свою кандидатуру, але за рішенням партії зняв її.