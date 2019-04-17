Речник Парубія: екс-співробітник Ради ініціював фейкову справу проти спікера

Речник спікера українського парламенту Андрій Ковальов заявляє, що екс-співробітник одного з підрозділів апарату Верховної Ради намагається втягнути голову парламенту Андрія Парубія в судовий спір, який спікера ніяк не стосується.

Так Ковальов прокоментував появу в ЗМІ інформації про те, що суд зобов’язав НАБУ почати кримінальну справу проти Парубія.

«Протягом дня у ЗМІ поширилася інформація про те, що нібито суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розпочати кримінальну справу проти голови Верховної Ради Андрія Парубія. Насамперед зазначу, що ця справа не має нічого спільного з Андрієм Парубієм. По-друге немає нічого спільного з корупцією. Це звичайнісінький інформаційний фейк», – написав Ковальов у Facebook ввечері 16 квітня.

За його словами, колишній працівник одного з підрозділів апарату Верховної Ради, що не згодний із своїм звільненням звернувся із заявою до НАБУ, яку бюро відмовилося реєструвати, і тоді він звернувся із позовною заявою до суду, щоб змусити НАБУ зареєструвати заяву.

«Ця заява до НАБУ і позовна заява до суду жодним чином не стосується голови Верховної Ради, оскільки він не має ніякого відношення до звільнення цього працівника. А тим більше не пов’язана з корупцією. У відповідності до Кримінального процесуального кодексу, орган досудового розслідування, у цьому випадку НАБУ, за будь-якою заявою зобов'язаний відкрити кримінальне провадження, а вже після того встановлює чи був сам факт вчинення злочину», – додав Ковальов.

Імені згаданого екс-працівника апарату він не навів.

16 квітня у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Солом'янський районний суд Києва зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження про можливе нецільове використання бюджетних коштів і зловживання владою або службовим становищем головою Верховної Ради.

У НАБУ ситуацію не коментували.