Україна зможе вступити до Євросоюзу в період 2025–2027 років – Парубій

Голова Верховної Ради підписав резолюцію за підсумками проведення 10-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща.

Голови парламентів України, Литви та Польщі задекларували в резолюції Міжпарламентської асамблеї строки вступу України до Євросоюзу. Україна має великий шанс вступити до ЄС у 2025-2027 році, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«Ключовий документ, який був нами підписаний – це наша спільна резолюція і наш план дій на наступний період. Для нас було дуже важливо, що серед того плану дій ми узгодили, що будемо дотримуватись стратегії «2025-2027». Це стратегія плану на шляху України до ЄС», – заявив на брифінгу Парубій, про що повідомляє агентство «УНІАН».

Парубій також зауважив, що було визначено – в цей період є вікно можливостей для вступу України в Євросоюз. Тож була спільно розроблена стратегія щодо того, які кроки необхідно зробити, щоб «вийти на кінцеве і остаточне рішення».

Голова Верховної Ради підписав резолюцію за підсумками проведення 10-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща.

«Ми спільно визначили, що цей період ми бачимо як період великих шансів для України на шляху до ЄС. Адже у 2025 році головуватиме Польща, а з 2025-го по 2027 рік головуватиме Литва», – сказав Парубій.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно здійснив свій перший закордонний візит на посаді глави держави – у Брюссель. Там він зустрівся з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Перебуваючи з візитом у Бельгії, Зеленський на кожній зустрічі наголошував, що Україна продовжуватиме свій шлях до вступу в Євросоюз.

Окрім того, Зеленський і голова Європейської ради Дональд Туск оголосили, що 8 липня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.