Число жертв вибуху газу в пекарні в Парижі зросло до чотирьох

Число жертв потужного вибуху газу в одній із пекарень у центральній частині столиці Франції Парижа зросло до чотирьох. Рятувальники виявили під руїнами на місці вибуху тіло ще однієї жінки. Раніше рятувальники повідомляли, що шукають зниклу безвісти жінку, яка жила над пекарнею; припускають, що нині знайшли саме її.

Повідомлення про кількість загиблих кілька разів змінювалися. Спершу вже заявляли про чотирьох загиблих, потім цю заяву спростували, підтвердивши лише загибель двох пожежників. Потім з’ясували, що також загинув турист із Іспанії.

Крім того, внаслідок вибуху дев’ять людей перебувають у критичному стані, ще 45 були поранені легше. За повідомленнями, серед них був і турист із України, який жив у готелі навпроти місця вибуху – його подряпало уламками скла з вибитих вікон.

У прокуратурі Парижа заявляють, що причина вибуху, найімовірніше, випадкова: пожежники вже якраз були на місці вибуху, щоб перевірити повідомлення про витік газу, коли сталася трагедія. Але там не виключають і ніяких інших гіпотез.

Вибух значно зруйнував нижню частину будинку, де була пекарня, і пошкодив іще 12 будівель навколо, які довелося евакуювати принаймні на кілька днів. Кільком десяткам людей надали тимчасове житло, ще десятки наразі перебралися до родичів чи друзів.