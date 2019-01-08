Український паспорт за рік піднявся на три позиції в рейтингу Henley & Partners

Український паспорт за рік піднявся на три позиції в рейтингу компанії Henley & Partners.

Згідно з дослідженням, український документ посідає 41 місце зі 104 в міжнародному індексі паспортів.

Лідирує в рейтингу Японія, на другій сходинці Сінгапур та Південна Корея, на третій – Франція та Німеччина.

Henley & Partners заявляє, що її дані ґрунтуються на інформації IATA – Міжнародної асоціації повітряного транспорту, яка має найширшу базу даних про умови подорожей у світі. Також вони доповнені власною інформацією компанії.

Згідно з іншим глобальним рейтингом паспортів – Passport Index – Україна наразі 27-ма із 94.