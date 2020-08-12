Уряд підтримав проєкт закону про поступове виведення з обігу паперових паспортів

Кабінет міністрів 12 серпня на черговому засіданні підтримав проєкт закону про поступове виведення паспортів-книжечок з обігу в Україні, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Відповідно до документу, планується поступове виведення паспортів-книжечок із обігу. Натомість їх замінять пластикові картки», – йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що коли громадянину України необхідно буде вклеювати наступне фото, паспорт у формі книжечки будуть замінювати на пластикову карту.

Нові паспорти будуть видавати тільки у формі пластикових карт.

Документ передбачає такі терміни дії паперових паспортів:

для осіб у віці від 16 до 25 років – до дня досягнення особою 25-річного віку;

для осіб у віці від 25 до 45 років – до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня вступу в силу цього закону в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений в період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, – фотокартку під час оформлення паспорта;

для осіб у віці від 45 років – безстроково за умови, що до дня вступу в силу закону в паспорт вклеєна нова фотокартка після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений після досягнення особою 45-річного віку, – фотокартку під час оформлення паспорта.

Для того, щоб законопроєкт почав діяти, його має схвалити Верховна Рада і підписати президент України.

У жовтні 2018 року Кабінет міністрів України дозволив громадянам держави обмінювати паспорти на посвідчення особи у вигляді картки, повідомляє прес-служба уряду.