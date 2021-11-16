В Одесі закордонний паспорт отримала 104-річна городянка, повідомила у фейсбуці пресслужба управління Державної міграційної служби в Одеській області.

Згідно з повідомленням, паспорт для виїзду за кордон видано Софії Цуркан. Жінка є корінною одеситкою і все своє життя жила та працювала в Одесі.

«Проблеми зі здоров’ям призвели до необхідності лікування за кордоном. Тому дочка Софії Цуркан звернулася до міграційної служби з проханням оформити виїзні документи її мамі», – йдеться в повідомленні.

Заявницю прийняли на оформлення закордонного паспорта за пільгами як особу, якій понад 80 років.