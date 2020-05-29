Паспортний режим потрібний, щоб перевіряти, чи не мусить особа бути на самоізоляції – Мін’юст

Перебування на вулиці з документом, що посвідчує особу, необхідне для перевірки самоізоляції, йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Радіо Свобода.

Щоб перевірити, чи має особа перебувати на самоізоляції, «уповноважені особи» (тобто, зокрема, поліцейські) подають електронний запит, на який одержують відповідь про те, чи потребує особа самоізоляції. Разом з тим, у міністерстві не роз’яснили, як саме технічно працівники поліції подають такий запит, перевіряючи документи громадян на вулиці.

«Відповідно до пункту 15 Порядку (порядок, затверджений постановою уряду від 11 березня – ред.) з метою контролю за дотриманням правил самоізоляції на вулицях, в парках, інших громадських місцях працівники Національної поліції, представники Національної гвардії, уповноважені органами місцевого самоврядування працівники здійснюють вибіркову перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. На електронний запит уповноважених осіб за допомогою системи надається інформація про те, чи потребує особа самоізоляції (у тому числі про поширення на особу винятків, передбачених пунктом 18 цього Порядку)», – сказано у листі.

З 2 квітня Кабінет міністрів заборонив українцям перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу. Ця норма не була скасована на першому етапі послаблення карантинних заходів і, таким чином, діє уже майже 2 місяці.

Національна поліція України раніше не відповіла за запит стосовно того, чи наявні у членів патрулів електронні бази даних, які дозволяють перевіряти за документами, чи має людина перебувати на самоізоляції або обсервації.