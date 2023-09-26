Чеський президент критикує можливість обрання Роберта Фіца прем’єром Словаччини

Президет Чехії Петр Павел критично ставиться до можливого обрання Роберта Фіца головою словацького уряду. Під час свого перебування у США, президент наголосив, що «у випадку обрання Роберта Фіца на парламентських виборах, відносини між Чехією й Словаччиною погіршаться».

На думку чеського президента, причиною такого ставлення є певні розбіжності у низці поглядів з Робертом Фіцом, зокрема, і щодо України. На відміну від підтримки президентом Чехії Петром Павлом боротьби України з агресією Росії, словацький політик виступає «проти подальшого озброєння України», закликаючи «негайно зупинити воєнні операції й негайно розпочати переговори про мир».

Стосовно членства України в НАТО Роберт Фіцо називає це «ризиковим фактором для миру у світі», словацький політик також наголошує, що відстоює «автономію Європейського союзу щодо закордонних політичних питань і питань безпеки». В той же час президент Чехії Петр Павел вважає, що «Україна після війни повинна вступити до НАТО».

Голова нині найсильнішої популістської лівоцентристської партії «SMER-SD» («Курс» – Соціальна Демократія) Роберт Фіцо розкритикував погляди чеського президента, вважаючи їх «втручанням у передвиборчу кампанії перед виборами до парламенту».

Вибори до парламенту Словаччини (однопалатний парламент, 150 членів – ред.) відбудуться 30 вересня. Парламент обирається на 4-річний термін.