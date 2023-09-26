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Чеський президент критикує можливість обрання Роберта Фіца прем’єром Словаччини

Президет Чехії Петр Павел

Президет Чехії Петр Павел критично ставиться до можливого обрання Роберта Фіца головою словацького уряду. Під час свого перебування у США, президент наголосив, що «у випадку обрання Роберта Фіца на парламентських виборах, відносини між Чехією й Словаччиною погіршаться».

На думку чеського президента, причиною такого ставлення є певні розбіжності у низці поглядів з Робертом Фіцом, зокрема, і щодо України. На відміну від підтримки президентом Чехії Петром Павлом боротьби України з агресією Росії, словацький політик виступає «проти подальшого озброєння України», закликаючи «негайно зупинити воєнні операції й негайно розпочати переговори про мир».

Стосовно членства України в НАТО Роберт Фіцо називає це «ризиковим фактором для миру у світі», словацький політик також наголошує, що відстоює «автономію Європейського союзу щодо закордонних політичних питань і питань безпеки». В той же час президент Чехії Петр Павел вважає, що «Україна після війни повинна вступити до НАТО».

Голова нині найсильнішої популістської лівоцентристської партії «SMER-SD» («Курс» – Соціальна Демократія) Роберт Фіцо розкритикував погляди чеського президента, вважаючи їх «втручанням у передвиборчу кампанії перед виборами до парламенту».

Вибори до парламенту Словаччини (однопалатний парламент, 150 членів – ред.) відбудуться 30 вересня. Парламент обирається на 4-річний термін.

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