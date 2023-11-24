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Колишній політвʼязень Сергій Павліченко загинув на фронті

Фанати київського «Динамо» беруть участь в акції на підтримку Павліченків під час розгляду справи Апеляційним судом Києва, січень 2013 року
Фанати київського «Динамо» беруть участь в акції на підтримку Павліченків під час розгляду справи Апеляційним судом Києва, січень 2013 року

Колишній політвʼязень часів президентства Віктора Януковича Сергій Павліченко загинув на фронті, повідомив футбольний клуб «Динамо», до руху вболівальників якого входив Павліченко.

«Знову чорна звістка з фронту сколихнула нашу громаду. Страшна, жорстока війна забрала життя ще одного захисника України. Небесне військо поповнив громадський активіст та уболівальник «Динамо» Сергій Павліченко. Він був бійцем 78-го полку ДШВ, відчайдушно захищав Україну до останнього подиху і зараз віддав найцінніше – своє життя. Загинув Сергій 18 листопада в районі села Вербове Запорізької області», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому 24 листопада.

Футбольний клуб «Динамо» висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Батька і сина Павліченків, Дмитра і Сергія, звинувачували у причетності до вбивства судді Сергія Зубкова. У 2012 році Голосіївський районний суд Києва засудив Дмитра Павліченка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія – до 13 років позбавлення волі.

«Ультрас» «Динамо (Київ)» брали активну участь в акціях «Свободу Павліченкам».

У 2014 році Верховна Рада вирішила звільнити Дмитра та Сергія Павліченків.

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