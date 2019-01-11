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11 Січень 2019, Київ 07:27
Новини | Події

На шахті в Дніпропетровській області стався спалах метану, є потерпілі

За попередніми даними, постраждали п’ятеро гірників

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У четвер, 10 січня, близько 21:15 на шахті імені Героїв космосу «ДТЕК Павлоградвугілля» стався спалах метану на горизонті 370 метрів. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

Як зазначили в компанії, на місце події прибула гірничо-рятувальна служба.

Усі співробітники евакуйовані з місця аварії.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро гірників. Вони зазнали опіків II-III ступеня й шпиталізовані до Павлоградської міської лікарні. Про інших потерпілих не повідомляється.

На шахті запровадили план ліквідації аварії. Причини встановлюють.

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