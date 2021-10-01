Легенда футболу бразилець Пеле вийшов з лікарні після операції з видалення пухлини

Легенду футболу бразильця Пеле виписали з лікарні після операції із видалення пухлини товстої кишки.

«Я такий щасливий повернутися додому. Хочу подякувати всій команді лікарні Альберта Ейнштейна, яка зробила моє перебування приємним, за гуманний і дуже дбайливий прийом», – написав Пеле в Instagram.

80-річний колишній гравець, який залишається найкращим бомбардиром Бразилії з 77 голами в 92 іграх, переніс операцію 4 вересня після того, як у нього виявили пухлину час планового обстеження наприкінці серпня.

Після операції він провів кілька днів у реанімації.

«Пацієнт стабільний і буде продовжувати курс хіміотерапії», – йдеться в заяві лікарів лікарні Сан-Паулу.

Пеле потрапив до збірної Бразилії у віці 16 років і в підсумку привів команду до трьох чемпіонатів світу – в 1958, 1962 і 1970 роках.