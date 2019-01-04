Ненсі Пелосі очолила Палату представників Конгресу США

Палата представників Конгресу США обрала спікером Ненсі Пелосі з Демократичної партії. За неї проголосували 220 конгресменів, проти були 192. Вона здобула перемогу над лідером республіканців у палаті Кевіном Маккарті.

Новий склад Конгресу розпочав роботу у Вашингтоні 3 січня. Відкрилася сесія Палати представників, яка за результатами проведених у листопаді 2018 року виборів перейшла під контроль демократів. Одночасно почав працювати Сенат, у якому більшість зберегли республіканці.

Пелосі раніше пообіцяла найближчим часом схвалити законопроект, який відновить роботу державних установ без виділення коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. В інтерв’ю NBC політик підкреслила, що президентові США Дональду Трампу не вдасться отримати асигнування на будівництво загородження.

Республіканська більшість в Сенаті США вважає, що план демократів не буде винесений на розгляд сенаторів без підтримки Трампа. Сам президент раніше заявив, що часткове зупинення роботи уряду, так званий «шатдаун», триватиме стільки, скільки буде потрібно для отримання коштів на будівництво стіни.

22 грудня Білий дім втретє за рік оголосив про часткове припинення роботи федерального уряду. Законодавцям не вдалося домовитися про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. На цьому наполягає Трамп. Президент США вважає, що Конгрес має виділити понад п'ять мільярдів доларів на початковий етап проекту. Загальна вартість будівництва загородження може перевищити 20 мільярдів доларів. Проти цього виступають демократи.

Через «шатдаун» чверть державних установ в США призупинили свою роботу. Часткове закриття уряду торкнулося понад 800 тисяч федеральних службовців, більш як половина з яких продовжують працювати без оплати.

Ненсі Пелосі 78 років. Вона є лідером демократів у Палаті представників з 2003 року. У 2007–2011 роках була першою жінкою-спікером Палати представників. У 2010 році, після програшу демократів на проміжних виборах, очолила парламентську меншість.