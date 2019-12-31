Український ПЕН збирає кошти на допомогу письменнику Фішбейну

Український осередок міжнародного ПЕН-клубу збирає кошти на допомогу поетові, перекладачу, членові Українського ПЕН Мойсею Фішбейну, який третій тиждень перебуває в лікарні в тяжкому стані.

«Він потребує допомоги для проведення операції за кордоном та подальшої реабілітації. З цією метою його колеги з Українського ПЕН ініціювали збір коштів», – йдеться в повідомленні на сайті Українського ПЕН, де вказані реквізити, на які можна переказати кошти.

Мойсей Фішбейн народився 1946 року в Чернівцях. Працював у Головній редакції Української радянської енциклопедії та літературним секретарем Миколи Бажана. 1979 року внаслідок відмови від співпраці з КДБ був змушений емігрувати. З 1982 року жив у Німеччині, де до 1995 року працював на Радіо Свобода.

2003 року Мойсей Фішбейн повернувся в Україну.

«Переклав українською поезії Г. Гайне, Ґ. Тракля, Р. М. Рільке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г. К. Артманна, Т. Арґезі, Х. Н. Бяліка, Ш. Бодлера, М. Волошина та інших авторів. Лауреат Премії імені Василя Стуса. В Україні його також нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня та орденом «За інтелектуальну відвагу», – повідомляє ПЕН.

Мойсей Фішбейн є автором книжок «Ямбове коло» (1974), «Збірка без назви» (1984), «Дивний сад» (1991), «Апокриф» (1996), «Розпорошені тіні» (2001), «Аферизми» (2003), «Ранній рай» (2006).

Як повідомляє Український ПЕН, завдяки Мойсеєві Фішбейну Ізраїль став першою у світі державою, що прийняла на лікування дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.