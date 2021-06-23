Колишнім комуністичним службовцям у Словаччині зменшать пенсії

Парламент Словацької республіки ухвалив закон, який передбачає зменшенння пенсій та інших додаткових виплат колишнім керівникам комуністичного режиму в країні.

Як йдеться у законі, колишнім компартійним керівникам і співробітникам комуністичної Служби безпеки зменшать пенсії за рахунок скасування «незаслужених нагород», оскільки нині їхні пенсії набагато вищі, ніж середні по країні.

Пенсії, зокрема, будуть зменшені колишнім «функціонерам, працівникам і діячам організацій і органів безпеки комуністичного режиму, які активно підтримували тоталітарний режим, порушували основні права і свободи людини». Йдеться про політичні переслідування, головною метою яких було, як мовиться в законі, «підтримувати тоталітарний комуністичний режим будь-якою ціною».

Обліком осіб, колишніх керівників комуністичного режиму у Словаччині, займатиметься Інститут пам’яті народу.

Закон стосуватиметься також удів та вдівців колишніх керівників комуністичного режиму у Словаччині, пенсії яких теж суттєво вищі від середніх.

Ухвалений закон вступить в силу 5 серпня 2021 року.