Керівник Пентагону прибув до Афганістану з неоголошеним візитом

Виконувач обов’язків міністра оборони США Пат Шанахан прибув 11 лютого до Афганістану з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з військовими високопосадовцями та афганськими чиновниками.

Шанахан повідомив журналістам, що наголосить у переговорах з афганськими лідерами на необхідності досягти миру з талібами. Частина лідерів в Афганістані виступає проти будь-якої мирної угоди з талібами, а самі таліби поки що відмовляються вести переговори з урядом у Кабулі, називаючи урядовців маріонетками Заходу.

Шанахан також заявив, що не має вказівок від Білого дому щодо зниження чисельності американських військ в Афганістані з нинішніх 14 тисяч. У попередніх повідомленнях ЗМІ йшлося, що президент США Дональд Трамп намагається зменшити контингент в Афганістані приблизно наполовину в межах зусиль, спрямованих на скорочення військової присутності США в регіоні.