Пентагон підтвердив масове захворювання на есмінці в Карибському морі

Міністерство оборони США підтвердило, що на есмінці Військово-морських сил у Карибському морі виявлене вогнище поширення коронавірусної інфекції, а один із моряків евакуйований і перебуває під наглядом лікарів.

На пресбрифінгу в Пентагоні офіційно підтверджена Інформація про спалах інфекції на есмінці класу Kidd. Як зазначає «Голос Америки», першим про вогнище інфекції повідомило агентство Reuters. Воно ж із посиланням на джерела в Пентагоні повідомило про зараження понад 10 моряків.

Екіпаж есмінця виконував завдання з протидії наркотрафіку в Карибському морі.

Телеканал CNN повідомив 23 квітня, що на 26 кораблях Військово-морських сил США виявлені випадки зараження моряків. Усі ці кораблі перебувають у портах або на ремонті.

Міністерство оборони США не називає точного числа випадків інфікування і назви кораблів, на яких зареєстровані випадки захворювання. Всього, за даними CNN, коронавірус виявлений у 3 тисяч 578 американських військовослужбовців. Двоє з них померли. Майже 800 випадків припадає на авіаносець «Теодор Рузвельт», де помер один моряк.