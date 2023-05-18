Пентагон переоцінив військову допомогу Україні на 3 мільярди доларів – Reuters

Пентагон переоцінив американське обладнання, яке він надіслав в Україну, приблизно на 3 мільярди доларів, повідомляє агенція Reuters з посиланням на помічника Сенату та офіційного представника міністерства оборони.



Це помилка, яка відкриває можливість надання додаткової зброї до Києва для оборони проти російської агресії.



«Ми виявили невідповідність в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні», – сказав Reuters один із високопоставлених чиновників оборони.

Представник оборонного відомства сказав, що, можливо, кількість переоцінених озброєнь може зрости, оскільки Пентагон більш ретельно вивчає ситуацію.



У своїй бухгалтерській звітності Пентагон використовував відновлювальну вартість для оцінки військової допомоги, а не вартість зброї на момент її придбання та амортизації, повідомили високопосадовці.

Днями Politico повідомило, що у пакеті допомоги Україні на 48 мільярдів доларів, який Конгрес схвалив у грудні минулого року, залишилося близько 6 мільярдів доларів, що означає, що фінансування США на зброю та постачання може закінчитися до середини літа. Водночас, за даними видання,

Білий дім вже обговорює новий пакет і він буде розрахований на продовження підтримки України.