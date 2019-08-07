Пентагон заявив про загрозу відродження угруповання «Ісламська держава»

У Пентагоні заявили про загрозу відродження екстремістського угруповання «Ісламська держава». Чисельність підпілля в Іраку і Сирії вже зараз може сягати 18 тисяч осіб, йдеться в доповіді генерального інспектора Пентагону Ґленна Файна.

За його словами, причиною зміцнення терористичного підпілля стало, зокрема, скорочення військового контингенту США в регіоні. В результаті ідеологія «Ісламської держави» поширилася навіть в сирійському таборі для біженців Аль-Холь, розташованому на території, підконтрольній союзникам Вашингтона.

Про початок виведення американських військ із Сирії президент США оголосив у грудні 2018 року. Дональд Трамп пояснив своє рішення «остаточною перемогою» над бойовиками. На знак незгоди з цим міністр оборони США Джеймс Меттіс пішов у відставку. Згодом керівники Пентагону, за даними ЗМІ, фактично умовили Трампа залишити в Сирії частину військ.