Пентагон надсилає додаткові війська на кордон США та Мексики

Пентагон повідомляє, що надішле додаткові підрозділи, загалом 3 тисячі 750 військовослужбовців на кордон США та Мексики, щоб допомогти прикордонним службам і встановити ще 240 кілометрів кілометрів дроту.

Поповнення, про яке Пентагон оголосив 3 лютого, доведе загальну кількість військових на південному кордоні США до 4 тисяч 350. У заяві сказано, що розгортання триватиме до 30 вересня.

Президент Дональд Трамп наказав американським військам розташуватися на кордоні ще в квітні 2018 року, щоб допомогти впоратися з очікуваним напливом іммігрантів з Центральної Америки. Критики звинувачували Трампа в тому, що він використовує військових у політичних іграх.

Трамп називає ситуацію на американсько-мексиканському кордоні кризою і наполягає на фінансуванні будівництва масивної стіни вздовж кордону. Опозиційні демократи вважають цей проект дорогим і непотрібним і вказують, що інші засоби будуть більш ефективними для контролю над нелегальною імміграцією та незаконним обігом наркотиків.

Протистояння щодо фінансування спорудження стіни призвело до 35-денного часткового закриття федерального уряду, яке закінчилося 25 січня.