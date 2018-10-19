Пентагон «скептично» оцінює слова Путіна про 700 полонених бойовиків «ІД»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що бойовики угруповання «Ісламська держава» нещодавно захопили в полон близько 700 людей у частині Сирії, контрольованій підтримуваними США силами.

Речник Пентагона Шон Робертсон підтвердив, що минулого тижня був здійснений напад на табір внутрішньо переміщених осіб у Сирії. Водночас він заявив, що американське Міністерство оборони «не має інформації, яка підтверджує велику кількість полонених, згадану президентом Путіним».

«Ми скептичні щодо точності [заяви Путіна]», – сказав Робертсон.

Під час форуму в російському місті Сочі 18 жовтня Путін зазначив, що серед полонених кілька американців та європейців. Водночас Пентагон заявив, що не має інформації про будь-яких американців у цьому таборі.

Крім того, президент стверджує, що «Ісламська держава» розширює свою територію на лівому березі річки Євфрат, який контролюють підтримувані американцями «Сирійські демократичні сили».

Путін не уточнив, що саме вимагають бойовики, але сказав, що «вони взяли в полон близько 130 сімей полонених, які нараховують близько 700 людей».

«Вони висунули ультиматуми, особливі вимоги, і попередили, що якщо ці ультиматуми не будуть виконані, вони вбиватимуть 10 людей щодня. Позавчора вони стратили 10 людей. Вони зараз реалізовують свої погрози. Це жахливо», – сказав Путін.

Російське державне агентство ТАСС 17 жовтня із посиланням на неназване джерело заявило, що полонених захопили під час нападу на табір біженців у сирійській провінції Дейр-ез-Зор 13 жовтня.