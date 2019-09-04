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04 Вересень 2019, Київ 22:09
Новини | Міжнародні

Пентагон схвалив перенаправлення 3,6 мільярда доларів на будівництво стіни з Мексикою

Спорудження стіни в штаті Нью-Мексико, США, 2018 рік

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Міністр оборони США Марк Еспер схвалив перекидання 3,6 мільярда доларів, виділених у бюджеті на будівництво військових об'єктів, на спорудження 280-кілометрової ділянки загороджень на кордоні з Мексикою.

Будівництво прикордонної стіни було ключовою передвиборною обіцянкою президента Дональда Трампа, однак демократи в Конгресі відмовилися виділяти кошти на нього. Президент просив про понад 6 мільярдів доларів, Конгрес виділив лише близько 1 мільярда. Трамп, скориставшись запровадженим ним же режимом надзвичайного стану на кордоні, розпорядився виділити кошти з бюджету військового відомства.

За словами представників Пентагону, половина грошей буде взята з військових проєктів на території США, друга половина – з проєктів в інших країнах, повідомляє Голос Америки.

Демократи піддали рішення міністерства оборони різкій критиці. Вони вказують, що перекидання коштів стосуватиметься спорудження 127 військових об'єктів, що, за їхніми твердженнями, підірве якість життя і бойовий дух американських військ.

У Пентагоні заявляють, що завершення будівництва стіни дозволить скоротити число військових, які зараз розміщені на кордоні за розпорядженням Трампа для запобігання нелегальній міграції.

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