У Пентагоні повідомили, коли розпочнеться виведення військ із Сирії

Генерал Джозеф Вотел, який у Пентагоні відповідає за американські війська на Близькому Сході, заявив, що виведення континтгенту США з Сирії, швидше за все, розпочнеться впродовж найближчих тижнів. 10 лютого він також вказав, що точний час залежить від ситуації в країні, де близько двох тисяч американських військ допомагають союзникам у боротьбі з останніми вцілілими підрозділами угруповання «Ісламська держава».

Нині є суперечлива інформація щодо виведення, у частині повідомлень ідеться, що виведення вже розпочалося.

Генерал Вотел також повідомив, що він не вірить у значне збільшення чисельності сил США в сусідньому Іраку, де нині перебуває близько п’яти тисяч військовослужбовців. Ці підрозділи допомагають Багдаду в його боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», щоб запобігти відродженню екстремістської групи.