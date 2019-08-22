Пентагон відмовився від нової системи ПРО, вважаючи її застарілою

Міністерство оборони США повідомило 21 серпня про згортання робіт зі створення нового покоління протиракетної оборони (ПРО), зокрема, нової системи перехоплювачів міжконтинентальних ракет.

На проект уже було витрачено майже 1 мільярд 200 мільйонів доларів, проте керівництво Пентагону визнало недоцільним продовжувати подальші роботи. Підрядником виступала компанія Boeing, виконавцем – компанія Raytheon. Обидві компанії оприлюднили прес-релізи, в яких підтримали рішення Пентагону. Формальна причина розірвання контракту полягає в тому, що технічні проблеми проекту настільки значні, що вони або нездоланні, або ціна для усунення цих проблем занадто висока.

На думку деяких експертів, цитованих американськими ЗМІ, рішення про припинення проекту, можливо, викликане прискореним розвитком нових технологій, що поставило під сумнів ефективність проекту, робота над яким тривала понад десятиліття.

У Пентагону зараз перебувають на озброєнні 44 перехоплювача міжконтинентальних ракет, розташованих головним чином на Алясці. Кожен із них призначений для запуску з підземної шахти, антиракета після цього швидко виходить за межі атмосфери, наближається до своєї мети і знищує її силою зіткнення. Ці перехоплювачі були випробувані під час навчань, але ніколи не використовувалося в реальних умовах.

У заяві міністерства оборони йдеться також, що пріоритетом тепер буде розробка перехоплювачів наступного покоління. Серед нових вимог – поліпшені характеристики не тільки самого перехоплювача, але і його ракети-носія. Такі вимоги, можливо, відбивають прагнення Пентагону отримати універсальний перехоплювач, здатний забезпечити захист від більш широкого спектра ракетних загроз. У потенційному списку цих нових загроз – гіперзвукові ракети, що розробляються Китаєм і Росією.

Конгрес дозволив Пентагону збільшити кількість перехоплювачів міжконтинентальних ракет на 20 одиниць – від 44 до 64. Додаткові 20 повинні мали надійти на озброєння до 2023 року.