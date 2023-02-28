У Пентагоні кажуть, що немає доказів неналежного використання Україною американської зброї

США не знайшли жодних доказів того, що зброю, яку вони надали Києву, було знайдено за межами України, заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє CNN.

«Натомість ми бачимо, як українські підрозділи на передовій ефективно застосовують військову допомогу щодня на полі бою», – сказала Селест Валландер підкомітету з питань оборони Палати представників.

За її словами, США адаптували свою практику підзвітності для бойових умов, щоб уникнути ризику незаконного перенаправлення.

Інший високопосадовець Пентагону Дуглас Сімс заявив, що немає жодних повідомлень про зникнення зброї з України.

Повідомлення про нібито неналежне використання Україною західної військової допомоги з'являються періодично, жодного разу вони не були підтвердженими.

У Міноборони України заявляють, що однією з цілей нинішніх інформаційних операцій Росії є дискредитація України як отримувача зброї. Для цього, за словами Ганни Маляр, Москва робить вкиди, дискусію, залучаючи афілійованих до Росії експертів і політиків, про те, що Україна неналежним чином використовує західну зброю.