«18-а спроба перемир’я»: Україна та ОБСЄ запропонували встановити новий режим тиші на Донбасі

Україна та ОБСЄ запропонували під час переговорів у Мінську встановити новий режим тиші на Донбасі, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що це може бути «18-а спроба перемир’я».

«ОБСЄ і Україна запропонували після закінчення режиму воєнного стану, у разі відсутності провокацій з боку Росії і припинення Росією актів агресії, встановити сталий режим тиші на Донбасі до новорічних і різдвяних свят. 27 грудня відбудеться скайп-конференція безпекової підгрупи, на якій обговорять безпекову ситуацію й остаточну можливу дату перемир’я», – розповіла Геращенко.

Поточне перемир’я було оголошене з півночі 29 серпня. У перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.