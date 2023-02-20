Майже 70% внутрішніх переселенців не мають стабільної роботи – Міжнародна організація з міграції

З-поміж українських внутрішніх переселенців стабільну роботу мають 34%, кожен п’ятий – влаштувався на менш кваліфіковану роботу або з нижчим розміром зарплати. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів заступник голови українського представництва Міжнародної організації з міграції Стівен Роджерс.

За словами Роджерса, фінансова підтримка «була і є» основною потребою для українських ВПО.

«Ви перемістилися в інший регіон і вам потрібно тут знайти роботу. Звісно, є ті, хто працює віддалено, але це дуже малий відсоток людей – переважно в ІТ чи схожих галузях. Але для більшості робота і гроші – основна потреба», – зазначив він.

Саме безробіття і сум за домівкою є однією з причин для повернення додому. Як свідчать дані Міжнародної організації з міграції, ці фактори згадуються частіше українськими переселенцями, аніж безпека.

«Безпека зазвичай не є першочерговою причиною. Найперше – люди сумують за домом, вони хочуть повернутися, вони хочуть бути зі своєю родиною, зі своїми друзями. Вони думають, що, можливо, вдома їм буде легше знайти роботу чи повернутись на попередню роботу. Та й повернутися – це дешевше, правда? Нехай без роботи, але хоча б є де жити, за це не треба платити багато грошей», – розповів Радіо Свобода Стівен Роджерс.

За даними Мінреінтеграції, наразі статус внутрішньо переміщеної особи в Україні мають понад 4,8 млн людей.