У модульному містечку для переселенців у Львові зафіксували спалах кишкової інфекції

У модульному містечку у Львові, де проживають внутрішньо переміщені особи, зафіксовано спалах кишкової інфекц, повідомила у фейсбуці гендиректор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

За її словами, всього у модульному містечку захворіли 32 людини, з них 21 дитина до 17 років.

Іванченко-Тімко Каже: спочатку до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 11 людей, з них 9 дітей до 17 років, з первинним діагнозом «гостра кишкова інфекція».

«Надходили зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла, частий рідкий стілець у стані середньої важкості», – розповіла вона.

Крім того, при було виявлено ще 21 хворого з легким перебігом, з них 12 дітей до 17 років.

«Ці хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні під спостереженням лікарів однієї з міських поліклінік Львова», – повідомила Іванченко-Тімко.

Вона додала, що наразі здійснюється комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів, зокрема, проведена дезінфекція приміщень у містечку.

Повідомляється, що інцидент стався у модульному містечку на Сихові. Його відкрили торік навесні.