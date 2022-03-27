27 березня Україна перейшла на літній час. Перехід відбувся о 3:00 за київським часом – громадяни перевели годинники на одну годину вперед.

Переведення годинників регламентується постановою Кабінету міністрів від 1996 року.

Зміна часу в Україні відбувається разом із усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня повертається на зимовий, тобто свій поясний час.

Обговорення планів відмовитися від переведення стрілок триває як в Україні, так і в Євросоюзі. Остаточного рішення щодо цього питання досі немає.